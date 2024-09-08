"Почему выбрал "Акрон"? Клуб был самым конкретным и заинтересованным. Мы пообщались со спортивным директором и тренером вратарей. Они рассказывали про видение меня как игрока, о роли в клубе. Что они от меня хотят и почему делают выбор в пользу меня", - цитирует Васютина "Чемпионат".
Голкипер Александр Васютин перешел в тольяттинский "Акрон" из петербургского "Зенита" этим летом на правах свободного агента - вратарь подписал контракт с клубом до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 350 тысяч евро.
В текущем сезоне Васютин провел за тольяттинский клуб во всех турнирах три матча, пропустил два мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. После 7-ми сыгранных туров "Акрон" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 5 набранных очков.
Бывший голкипер "Зенита" Александр Васютин объяснил, почему перешел в "Акрон"
Голкипер Александр Васютин объяснил переход в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"