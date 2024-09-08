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Агент Монтеса: Сесар завтра вылетает в Москву для перехода в "Локомотив"

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Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника "Альмерии" Сесара Монтеса, высказался о переходе своего клиента в "Локомотив".
Фото: GETTY IMAGES
"Сесар завтра вылетает в Москву. Сделка на находится на завершающей стадии", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что защитник испанской "Альмерии" Сесар Монтес перейдет в московский "Локомотив". В прошлом сезоне мексиканец провел во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт защитника с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Сесар Монтес Локомотив Российские трансферы
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