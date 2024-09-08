По информации источника, зарплата российского атакующего полузащитника Антона Миранчука в "Сьоне" составит 1,2 миллиона евро в год.
Напомним, этим летом воспитанник академии московского "Локомотива" покинул свой родной клуб в связи с истечением контракта. Всего за "железнодорожников" 28-летний хавбек провел 329 матчей, в которых забил 79 мячей и сделал 44 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
Источник: зарплата Миранчука в "Сьоне" составит 1,2 млн евро в год
Стало известно, сколько будет получать полузащитник Антон Миранчук после подписания контракта со "Сьоном".
Фото: РИА Новости