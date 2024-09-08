"Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов — 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет "Сьон" на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!", - приводит слова Константина Sport24.
Антон Миранчук вышел на рынок свободных агентов в июле 2024 года после истечение срока действия соглашения с московским "Локомотивом". В клубной структуре "железнодорожников" полузащитник выступал в течение 13 лет. За это время в составе основой команды 28-летний футболист принял участие в 217 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 34 голевые передачи, получил 26 жёлтых карточек (2 из них стали вторыми).
Антон Миранчук в октябре 2017 года дебютировал в составе сборной России. За национальную команду полузащитник сыграл 28 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
"Не то что Марио Балотелли". Президент "Сьона" подтвердил переход Антона Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин раскрыл подробности перехода в швейцарскую команду российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: Meng Dingbo / Global Look Press