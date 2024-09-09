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Ари: у "Спартака" проблемы с нападающими? Готов помочь!

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Бывший игрок "Спартака" и сборной России Ари выразил готовность вернуться в московский клуб.
Фото: Алексей Куденко / "РИА Новости"
"У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь "Спартаку"! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ. Мне нужно получить лишь шанс, чтобы поверили в меня, ха-ха", - цитирует Ари "РБ Спорт".

Ари выступал за московский "Спартак" с февраля 2010 года до августа 2013 года. За это время нападающий в составе красно-белых принял участие в 110 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 17 голевых передач. После этого бразилец в Российской Премьер-Лиги выступал за "Краснодар" и московский "Локомотив".

В настоящее время 38-летний нападающий играет за "Атлетико Сеаренсе", который выступает в Серии D чемпионата Бразилии.

Спартак Деян Станкович Ари
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