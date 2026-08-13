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Супруга Батракова объявила об уходе из клубного телевидения "Локомотива"

Экс-футболистка "Локомотива" и жена Алексея Батракова Ирина Подшибякина сообщила, что оставляет работу на клубном телевидении.
Фото: РПЛ
Об этом Подшибякина написала в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".

В этом сезоне 21-летний завбек провел 4 матча за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.

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