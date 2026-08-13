"Поражение "Зенита" в матче с "Родиной" вообще не случайно, это сигнал. Сигнал о том, что уже как раньше не будет — в пол-ноги в РПЛ никого не обыграешь. Раньше "Зенит" катком проходил по своим соперникам, а теперь им этого делать не дают. Другие клубы тоже научились играть в футбол.
И теперь Семаку нужно искать какие-то новые способы, но пока, видимо, с этим плохо получается. Да, "Зенит" остается главным фаворитом в борьбе за золото, но им будет очень трудно. Тот же "Краснодар" по игре выглядит лучше", — сказал Ташуев.
После трех туров петербуржцы набрали шесть очков и занимают второе место. Следующую встречу команда Сергея Семака проведет 16 августа дома против московского "Динамо".
Ташуев: поражение "Зенита" от "Родины" это сигнал о том, что как раньше уже не будет
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался о "Зените".
Фото: ФК "Зенит"