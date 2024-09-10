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Metaratings: французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Олегом Рябчуком

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По информации СМИ, французский топ-клуб интересуется 26-летним защитником московского "Спартака" Олегом Рябчуком.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
Сообщается, что один из топ-клубов французской Лиги 1 в неформальном порядке уже контактировал с представителями игрока. Полноценные переговоры по трансферу футболиста сборной Молдавии могут стартовать в ближайшее трансферное окно этой зимой.

Олег Рябчук выступает за "Спартак" с августа 2023 года. За это время он принял участие в 28 матчах, в которых отдал 2 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки и 1 красную карточку.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале transfermarkt, рыночная стоимость левого защитника составляет 4 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings

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