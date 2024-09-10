Сообщается, что подписание нападающего Александра Соболева стало последним для петербургского "Зенита" подписанием в это трансферное окно. При этом травма левого защитника Сергея Волкова, который из-за разрыва крестообразных связок выбыл на полгода, не повлияла на трансферные планы сине-бело-голубых - они не считают нужным находить усиление на позиции 22-летнего футболиста.
В последние 3 месяца состав петербургского клуба пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, хавбек Максим Глушенков, форварды Александр Соболев и Лусиано Гонду.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" завершил трансферную кампанию на вход
По информации СМИ, петербургский "Зенит" в это трансферное окно завершил кампанию по подписанию новых футболистов.
Фото: ФК "Зенит"