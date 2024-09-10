"Конечно, хочу играть за сборную России. Уверен, мы найдем соперников, будут еще серьезные спарринги. С Валерием Георгиевичем общались в мае после 30-го тура с "Краснодаром". Он поинтересовался моим самочувствием и сказал готовиться. Карпин приложил очень много сил, чтобы я заиграл в Премьер-Лиге. Я всегда готов и с удовольствием поеду к нему в сборную", - приводит слова Скопинцева Sport24.
Дмитрий Скопинцев сыграл в составе сборной России один матч - защитник 12 сентября 2023 года принял участие в товарищеской игре со сборной Катара, которая завершилась вничью (1:1).
Дмитрий Скопинцев с января 2020 года выступает в составе московского "Динамо" и сейчас является капитаном команды. На данный момент 27-летний футболист, который выступает на позиции левого защитника, за бело-голубых принял участие в 153 матчах, в которых ему удалось 6 раз поразить ворота соперников, 11 раз отметиться голевой передачей, 22 раза получить "горчичник" и 1 раз получить красную карточку.
Скопинцев: хочу играть за сборную России, Карпин сказал готовиться
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о своём желании получить вызов в сборную России по футболу.
Фото: ФК "Динамо" Москва