"Направил апелляцию в РФС", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Напомним, что бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев негативно высказался о работе судейской бригады после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3).
Комитет по этике отстранил Андреева от любой футбольной деятельности на три года, а также оштрафовал функционера на 300 тысяч рублей.
Бывший спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев подал апелляцию на решение об отстранении от футбола
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подал апелляцию на решение об отстранении от футбола.
Фото: ФК "Оренбург"