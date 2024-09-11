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Бывший спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев подал апелляцию на решение об отстранении от футбола

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Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подал апелляцию на решение об отстранении от футбола.
Фото: ФК "Оренбург"
"Направил апелляцию в РФС", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

Напомним, что бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев негативно высказался о работе судейской бригады после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3).

Комитет по этике отстранил Андреева от любой футбольной деятельности на три года, а также оштрафовал функционера на 300 тысяч рублей.

Оренбург Дмитрий Андреев ЭСК РФС
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