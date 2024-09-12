По информации источника, "Химки" близки к подписанию Георгия Джикии, стороны обсуждают двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что защитник может перейти в махачкалинское "Динамо".
В прошлом сезоне Георгий Джикия провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. Рыночная стоимость 30-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро.
После 7-ми сыгранных туров подмосковный клуб занимает 13-ую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 6 очков.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Джикия близок к переходу в "Химки", стороны обсуждают двухлетний контракт
Защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Спартак"