Матчи Скрыть

"Чемпионат": Джикия близок к переходу в "Химки", стороны обсуждают двухлетний контракт

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Химки" близки к подписанию Георгия Джикии, стороны обсуждают двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что защитник может перейти в махачкалинское "Динамо".

В прошлом сезоне Георгий Джикия провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. Рыночная стоимость 30-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро.

После 7-ми сыгранных туров подмосковный клуб занимает 13-ую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 6 очков.

Источник: "Чемпионат".

Георгий Джикия Химки Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится