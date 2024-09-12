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Петржела: Дзюба думает, что он русский Роналду - хочет играть до 40 лет

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Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями о 36-летнем нападающем Артеме Дзюбе.
Фото: ТАСС
- Дзюба думает, что он русский Роналду — хочет играть до 40 лет. Только его физическая форма уже не позволяет это делать. К тому же, у Артема скандальная репутация, поэтому до сих пор ни один клуб не захотел подписывать с ним контракт.

Сегодня, 12 сентября, тольяттинский "Акрон" объявил о подписании контракта с 36-летним центральным нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Последним клубом форварда был московский "Локомотив", который игрок покинул по окончании сезона 2023/2024, став свободным агентом. Напомним, Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Сейчас в его активе 160 забитых мячей.

Источник: "РБ Спорт"

Властимил Петржела Артем Дзюба Акрон
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