"До зимнего трансферного окна приобретений у нас не будет. Также команду никто не покинет", - цитирует Газзаева
"Чемпионат".
После 7 туров российской Премьер-лиги "Ахмат" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Грозненцы набрали на данный момент 5 очков. Лидирует в чемпионате страны "Зенит", заработавший 17 баллов.
Напомним, летнее трансферное окно в России было открыто с 14 июня и закроется сегодня, 12 сентября.
"Ахмат" завершил летнюю трансферную кампанию
Советник президента по спортивным вопросам в "Ахмате" Руслан Газзаев заявил о завершении работы клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Ахмат"