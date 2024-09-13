"Думаю, "Зенит" на втором месте по популярности [после "Спартака"]. За границей "Зенит" очень хорошо знают, ведь команда удачно выступала в еврокубках, но и про "Спартак" многие помнят. Как мне кажется, "Зениту" еще далеко до популярности "Спартака". Красно-белые - номер один", - сказал Эменике.
Сейчас Эммануэлю 37 лет, он выступал за "Спартак" с 2011 по 2013 год, сыграл в 51 матче, забив 24 гола и сделав восемь ассистов. Недавно экс-спартаковец прилетел в Москву, чтобы принять участие в матче звезд "Спартака". Напомним, выставочная игра прошла 11 сентября в честь 10-летия открытия стадиона "Лукойл Арена".
В этой встречи также участвовал другой бывший нападающий "Спартака" Веллитон, он также высказал свое мнение в СМИ по поводу сравнений красно-белых с "Зенитом". Бразилец уверен, что клуб из Санкт-Петербурга "никогда не станет такой великой командой, как "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
Эменике: "Зениту" еще далеко до популярности "Спартака", красно-белые - номер один
Фото: ФК "Спартак"