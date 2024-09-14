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На следующей неделе в УЕФА обсудят вопрос допуска России к футбольным турнирам

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов анонсировал обсуждение вопроса допуска России к международным турнирам на предстоящей встрече УЕФА.
Фото: Getty Images
"Я посещу на следующей неделе встречу всех генеральных секретарей и президентов федераций - членов УЕФА. Она пройдет во Франции. Это внутреннее мероприятие. Обсудим ли российский и израильский вопрос? В том числе", - приводит слова Митрофанова ТАСС.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины отстранили российские футбольные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Позднее руководители данных футбольных организаций заявили, что санкции будут действовать до завершения специальной военной операции. В настоящее время сборной России приходится проводить товарищеские матчи против тех национальных команд, которые не задействованы в каких-либо турнирах.

Сборная России УЕФА Максим Митрофанов РФС
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