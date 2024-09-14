"Когда я выхожу на поле и вижу невероятную атмосферу, не могу не думать об этом. Россия — мой второй дом. Посмотрим, может быть получится завершить карьеру здесь", - цитирует Ари "Матч ТВ".
Ари выступал за московский "Спартак" с 2010 по 2013 год, после нападающий перешел в "Краснодар". Всего нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 225 матчей и записал на свой счет 66 забитых мячей и 46 голевых передач. Контракт 38-летнего игрока с бразильским клубом "Атлетико-СЕ" рассчитан до конца 2025 года.
Ранее бразилец также выступал за московский "Локомотив", "АЗ Алкмар","Кальмар" и бразильскую "Форталезу".
Экс-игрок "Спартака" Ари: может быть, получится завершить карьеру в России
Экс-игрок "Спартака" Ари заявил, что может сыграть в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"