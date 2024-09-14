— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?
— На третье после Тюкавина и Чалова.
— Для "Спартака" его уход не станет потерей на длинной дистанции?
— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив, - цитирует Корнеева "СЭ".
Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.
Федор Чалов в летнее трансферное окно стал игроком греческого ПАОК. Нападающий в составе греческой команды провел шесть матчей и записал на свой счет одну голевую передачу.
Напомним, что по итогам прошлого сезона нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Игрок бело-голубых отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами во всех турнирах.
Корнеев: Соболев - третий российский нападающий после Чалова и Тюкавина
Российский функционер Игорь Корнеев высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"