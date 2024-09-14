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Наставник "Факела" Пятибратов - о ничьей с "Пари НН": команда билась и сражалась, но не хватило забитых мячей

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Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью своей команды в матче 8-го тура с "Пари НН" (0:0).
Фото: РИА Новости
"Хотелось победить, конечно. Результат нас не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали. Команда билась и сражалась, но не хватило забитых мячей. Понравилось, что после выездных матчей, где пропустили много мячей, сегодня сыграли "на ноль" и не было равнодушных", - заявил Пятибратов.

"Факел" принимал на своем поле в Воронеже нижегородский "Пари НН". Команды не смогли поразить ворота друг друга, и игра завершилась безголевой ничьей. Ничья позволила "Факелу" набрать 5-е очко в сезоне и сравняться по этому показателю с "Акроном" и "Ахматом". Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

В активе "Пари НН" 7 очков в 8-ми матчах. Нижегородский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Нижний Новгород Факел Дмитрий Пятибратов
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