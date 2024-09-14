"Я проходил медосмотр для "Зенита", но в конце ничего не получилось. В футболе это нормально. Сегодня ты договорился, а завтра ничего не получается. Это было 2-3 месяца назад. Я был счастлив в "Сочи". Сейчас я в ЦСКА, должен делать тут свою работу, забивать голы", - заявил Гуарирапа.
Сауль Гуарирапа перебрался в Россию в январе 2024-го года. "Сочи" арендовал форварда у венесуэльского "Каракаса" в зимнее трансферное окно, а летом выкупил права на игрока за 900 тысяч евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Сочи", который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, готов рассмотреть предложения по 21-летнему нападающему.
В числе претендентов на Гуарирапу назывался "Зенит". В итоге венесуэлец перебрался в ЦСКА на правах годичной аренды в последние дни трансферного окна. Сообщается, что у "армейцев" есть опция выкупа игрока.
Источник: "Чемпионат"
Гуарирапа рассказал о медосмотре перед переходом в "Зенит": сегодня ты договорился, а завтра ничего не получается
Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что должен был продолжить карьеру в "Зените".
Фото: ПФК ЦСКА