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Наставник "Ростова" Карпин - после матча с "Краснодаром": если скажу про судейство, меня пожизненно дисквалифицируют

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался после поражения своей команды от "Краснодара" (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Судейство? Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

"Краснодар" принимал на своем поле "Ростов" в матче 8-го тура Премьер-лиги. В качестве главного арбитра на матче работал судья Василий Казарцев. "Горожане" одержали победу благодаря дублю полузащитника Эдуарда Сперцяна. Игрок сборной Армении отправил в ворота "Ростова" по голу в каждом из таймов.

"Краснодар" набрал 18 очков в первых 8-ми турах и сократил отставание от лидирующего "Зенита" до 2-х очков. В активе "Ростова" осталось 11 набранных очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице.

Валерий Карпин Ростов Краснодар
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