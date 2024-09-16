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Эменике: мне хочется верить, что Станкович приведет "Спартак" к чемпионству

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Экс-нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"На мой взгляд, как тренер Станкович отлично подходит "Спартаку". Это человек с огромным футбольным опытом. Мне хочется верить, что он добьется успехов и приведет "Спартак" к чемпионству", - цитирует Эменике "РБ Спорт".

Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета текущего года. Сербский специалист сменил на своем посту боснийца Владимира Слишковича, который руководил "Спартаком" в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под руководством Станковича красно-белые набрали 15 очков в стартовых 8-ми турах. В турнирной таблице "Спартак" занимает 5-е место. Матч красно-белых с махачкалинским "Динамо" в рамках 8-го тура Премьер-лиги завершился результативной ничьей (1:1).

Эммануэль Эменике Деян Станкович Спартак
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