У "Локомотива" один путь, у "Зенита" - второй, у "Спартака" - третий и так далее. Это решение руководства, что делать. Нет общей политики, как нужно поступать. Каждый клуб достигает цели по-своему. "Локомотиву" только можно похлопать за удачную ставку на своих игроков, ведь они какое-то время даже были первыми в РПЛ. Желаю, чтобы они с русскими пацанами продержались наверху как можно дольше", - сказал Рыжиков.
Московский "Локомотив" после восьми сыгранных туров с 18-ю набранными баллами занимает третье место в таблице РПЛ, отставая от лидера "Зенита" на два балла. "Железнодорожники" выходили на первую позицию после неудачной игры петербуржцев с подмосковными "Химками" (1:1), однако впоследствии команда Михаила Галактионова проиграла "Краснодару" (0:3) и снова отдала лидерство сине-бело-голубым. В 9-м туре "Локомотив" сыграет в гостях с "Пари Нижнем Новгородом", "Зенит" примет на своем поле воронежский "Факел".
В прошлом сезоне "железнодорожники" заняли четвертое место, набрав 53 очка и отстав от чемпиона "Зенита" на четыре, а от третьего и второго места на три балла.
Источник: "Чемпионат"
Рыжиков: желаю "Локомотиву", чтобы они с русскими пацанами продержались наверху как можно дольше
Бывший голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков поддержал "Локомотив" в стратегии опираться на молодых российских футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"