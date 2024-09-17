"Зенит" обыграл ЦСКА по делу, хотя подопечные Николича старались. Но этого не хватило для победы. Чтобы выигрывать, надо забивать. А если говорить о разочарованиях, то назову "Динамо". Команда повела 2:0, но позволила сравнять счет. Забить еще удалось только в концовке матча. Это все не очень хорошо", - приводит слова Силкина "Евро-Футбол.Ру".
В восьмом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, который прошёл в минувшие выходные, московский ЦСКА принимал петербургский "Зенит" и проиграл с минимальным счётом 0:1. Московское "Динамо", в свою очередь, принимало грозненский "Ахмат" и одержало победу со счётом 4:2, при этом бело-голубые по ходу матча упустили преимущество в два мяча, а победный гол забили лишь в компенсированное время
Силкин: московское "Динамо" - разочарование 8-го тура РПЛ
Футбольный тренер Сергей Силкин поделился своими впечатлениями от матчей 8-го тура чемпионата России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва