"Очень сложное поле, чтобы принять мяч и играть низом. Мы постоянно подсказывались, не могли нормально принять мяч. Наша команда хочет играть первым номер и доминировать. Поэтому такое поле не позволило нам показать свой футбол", - приводит слова Келлвена "РБ Спорт".
Московский ЦСКА 21 сентября на выезде в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл против казанского "Рубина". Встреча завершилась ничьей 1:1. После этой игры московский клуб, набрав 14 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы, в свою очередь, набрали 11 очков и заняли восьмое место.
"Очень сложное поле". Игрок ЦСКА Келлвен объяснил неудачную игру "армейцев" в матче с "Рубином"
Защитник московского ЦСКА Келлвен объяснил неудачную игру "армейского" клуба в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"