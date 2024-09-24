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Защитник "Химок" Анджелкович: Джикия - очень хороший человек и лидер клуба

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Неманья Анджелкович, игрок "Химок", высказался о переходе в команду защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки"
Напомним, Джикия подписал с подмосковным клубом соглашение на один год. Экс-игрок "Спартака" пока не провел ни одного матча за новую команду.

- Футболисты "Химок" понимают, что Джикия - лидер. Главное, что Георгий - очень хороший человек, много шутит с партнерами по команде. Это важно для атмосферы в коллективе. Надеюсь, он скоро начнет появляться на поле, - передает слова Анджелковича "РБ Спорт".

Джикия после окончания прошлого сезона покинул "Спартак" в связи с истечением срока контракта и все лето был в статусе свободного агента.

"Химки" в девяти турах нового сезона набрали семь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 сентября клуб на выезде встретится с "Крыльями Советов" в матче десятого тура РПЛ.

Неманья Анджелкович Георгий Джикия Химки
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