В матче девятого тура РПЛ "Спартак" на своем поле поделил очки с "Динамо" (2:2), в составе бело-голубых два мяча забил Тюкавин.
После матча нападающий бело-голубых заявил, что специально шел в зону Денисова, так как знал о плохой, по его словам, игре футболиста "Спартака" в защите.
- Он сказал, что Денисов не умеет обороняться? Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь, - цитирует Рябчука "Матч ТВ".
Команда Деяна Станковича с 16 баллами в активе идет на пятой строчке в таблице. 28 сентября красно-белые в гостях встретятся с "Локомотивом" в рамках 10-го тура чемпионата России.
21-летний Денисов в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь матчей, но не отметился голевыми действиями.
Рябчук - о словах Тюкавина про Денисова: не буду комментировать подобную чушь
Олег Рябчук, защитник красно-белых, назвал чушью высказывание форварда "Динамо" Константина Тюкавина про то, что защитник красно-белых Даниил Денисов плохо играет в обороне.
Фото: ФК "Спартак"