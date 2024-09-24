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Рябчук - о словах Тюкавина про Денисова: не буду комментировать подобную чушь

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Олег Рябчук, защитник красно-белых, назвал чушью высказывание форварда "Динамо" Константина Тюкавина про то, что защитник красно-белых Даниил Денисов плохо играет в обороне.
Фото: ФК "Спартак"
В матче девятого тура РПЛ "Спартак" на своем поле поделил очки с "Динамо" (2:2), в составе бело-голубых два мяча забил Тюкавин.

После матча нападающий бело-голубых заявил, что специально шел в зону Денисова, так как знал о плохой, по его словам, игре футболиста "Спартака" в защите.

- Он сказал, что Денисов не умеет обороняться? Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь, - цитирует Рябчука "Матч ТВ".

Команда Деяна Станковича с 16 баллами в активе идет на пятой строчке в таблице. 28 сентября красно-белые в гостях встретятся с "Локомотивом" в рамках 10-го тура чемпионата России.

21-летний Денисов в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь матчей, но не отметился голевыми действиями.

Олег Рябчук Константин Тюкавин Даниил Денисов Спартак Динамо
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