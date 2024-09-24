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Агент Сафонов считает, что в "Пари НН" в скором времени будет отставка главного тренера

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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Саша Илич может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Скорее всего, в "Пари НН" будут какие-то изменения, все к этому идет. Плюс, думаю, в "Химках". Там не все спокойно. 46 футболистов — это перебор", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Саша Илич возглавил "Пари НН" во второй части сезона-2023/2024, сменив на этом посту Сергея Юрана. После 9-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 7 набранных очков. В следующем туре команда Саши Илича сыграет на выезде с "Оренбургом".

"Химки", возглавляемые Франком Артигой, занимают 14-е место с 7-ю набранными очками.

Нижний Новгород Саша Илич
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