"Скорее всего, в "Пари НН" будут какие-то изменения, все к этому идет. Плюс, думаю, в "Химках". Там не все спокойно. 46 футболистов — это перебор", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Саша Илич возглавил "Пари НН" во второй части сезона-2023/2024, сменив на этом посту Сергея Юрана. После 9-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 7 набранных очков. В следующем туре команда Саши Илича сыграет на выезде с "Оренбургом".
"Химки", возглавляемые Франком Артигой, занимают 14-е место с 7-ю набранными очками.
Агент Сафонов считает, что в "Пари НН" в скором времени будет отставка главного тренера
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Саша Илич может быть отправлен в отставку с поста главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"