"ЦСКА буксует, потому что там не хватает футболистов, в том числе в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы ЦСКА в середине поля. Его переход также может помочь имиджу РПЛ, но смотря, как раскрутить его. Понятно, что ему 34 года, но он может спокойно играть здесь еще пару-тройку лет", - цитирует Мостового Metaratings.
Ранее Миралем Пьянич подтвердил, что перейдет в московский ЦСКА. Сообщалось, что завтра босниец пройдет медосмотр для перехода в российский клуб на правах свободного агента, по информации СМИ, зарплата игрока составит 1 миллион евро в год без учета бонусных выплат.
Миралем Пьянич выступал за французские клубы "Мец" и "Лион", итальянские "Ювентус" и "Рому", а также за эмиратскую "Шарджу", турецкий "Бешикташ" и каталонскую "Барселону". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего свободного агента в 3 миллиона евро.
После 9-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.
Мостовой: Пьяничу 34 года, но он может спокойно играть в РПЛ еще пару-тройку лет
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ФК "Барселона"