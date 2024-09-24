Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
0 - 5 0 5
СочиЗавершен
Амкар
3 - 3 (П 4 - 3) 3 343
ЧерноморецЗавершен
Челябинск
0 - 2 0 2
ТюменьЗавершен
Волга Ул
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
РоторЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Севилья
2 - 1 2 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
3 - 2 3 2
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 3 2 3
КомоЗавершен

Мостовой: Пьяничу 34 года, но он может спокойно играть в РПЛ еще пару-тройку лет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ФК "Барселона"
"ЦСКА буксует, потому что там не хватает футболистов, в том числе в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы ЦСКА в середине поля. Его переход также может помочь имиджу РПЛ, но смотря, как раскрутить его. Понятно, что ему 34 года, но он может спокойно играть здесь еще пару-тройку лет", - цитирует Мостового Metaratings.

Ранее Миралем Пьянич подтвердил, что перейдет в московский ЦСКА. Сообщалось, что завтра босниец пройдет медосмотр для перехода в российский клуб на правах свободного агента, по информации СМИ, зарплата игрока составит 1 миллион евро в год без учета бонусных выплат.

Миралем Пьянич выступал за французские клубы "Мец" и "Лион", итальянские "Ювентус" и "Рому", а также за эмиратскую "Шарджу", турецкий "Бешикташ" и каталонскую "Барселону". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего свободного агента в 3 миллиона евро.

После 9-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Александр Мостовой ЦСКА Миралем Пьянич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится