"Для меня это неожиданно. Наши СМИ писали о возможном переходе, но я давно не видел Пьянича в деле. Не знаю, будут ли русские припоминать Пьяничу его слова. Я не исключаю, что Миралем произносил те слова под давлением. Надо у него это спросить напрямую уже сейчас", - цитирует Крунича Metaratings
Ранее СМИ сообщили о скором переходе экс-полузащитника "Ювентуса" и "Барселоны" Миралема Пьянича в московский ЦСКА. По данным прессы, зарплата боснийца в стане "армейцев" составит 1 миллион евро в год. Минувший сезон Пьянич провел в клубе "Шарджа" из чемпионата ОАЭ.
В сентябре 2022-го года Миралем Пьянич был одним из игроков, который был против возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. В интервью DAZN футболист заявил, что в данный момент нет смысла играть со сборной России из-за отстранения российской команды от официальных игр.
Крунич: не знаю, будут ли русские припоминать Пьяничу его слова. Может, он отказывался от игры с Россией под давлением
Экс-полузащитник "Москвы" Бранислав Крунич высказался об ожидаемом переходе своего соотечественника Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: официальный сайт Федерации Футбола Боснии и Герцеговины