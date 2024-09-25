"Спартак" последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться "Спартаку" чемпионом - мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, - это усердно работать и верить, что станем чемпионами России", - заявил Абена.
"Зенит" является чемпионом России на протяжении 6-ти последних сезонов. "Спартак" в последний раз завоевывал золотые медали РПЛ в сезоне 2016/17 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В текущем сезоне после 9-ти туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 23-мя очками, а "Спартак" идет 5-м - с 16-ю
Миенти Абена перебрался в "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 1.2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Абена: пришло время "Спартаку" вновь становиться чемпионом России
Новичок "Спартака" Миенти Абена высказался о чемпионских амбициях своей команды.
Фото: ФК "Спартак"