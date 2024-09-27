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Деограсия - после поражения от "Пари НН": нам забивают детские мячи, а в нападении у нас ясности нет

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы создавали много моментов и контролировали игру. Но нам забили два мяча, а мы ответили одним. Мы давили, но не забили, очень жаль. Мы атаковали больше сердцем, а не головой, в нападении не было ясности. О чем говорили в раздевалке? О ситуации, которая происходит. Нам забивают детские мячи, разбираемся в этом плане и жаль, что так получилось", — приводит слова Деограсии "Матч ТВ".

"Оренбург" 26 сентября на своём поле проиграл "Пари НН" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 со счётом 1:2. В составе хозяев отличился Иван Башич, у гостей голы на свой счёт записали Валерий Царукян и Огнен Ожегович.

Таким образом, "Оренбург" в девятом матче подряд остался без победы, что является повторением их худшей серии в высшей лиге. По итогам первых десяти игр уральцы набрали 7 очков, которые позволяют им занимать тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре "Оренбург" 5 октября на выезде сыграет против петербургского "Зенита".

Давид Деограсия Оренбург Нижний Новгород
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