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Денис Попов: матч с "Зенитом" - это очередная проверка амбиций "Краснодара"

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Бывший российский футболист Денис Попов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" на ходу, а "Зенит" является действующим чемпионом. "Зенит" играет стабильно, хоть иногда и тяжело, не всегда с феерией. Получится интересная игра, с обилием забитых мячей. По крайней мере 0:0 не должно быть. Это очередная проверка амбиций "Краснодара", - сказал Попов.

Встреча двух лидеров чемпионата "Краснодара" и "Зенита" состоится 28 сентября на домашнем стадионе "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, на VAR будут работать Артем Чистяков и Евгений Буланов.

Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые обыгрывали "быков" на их поле 2:1, в Санкт-Петербурге встреча закончилась ничьей 1:1. В текущем сезоне зенитовцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав после девяти игр 23 очка, "Краснодар" с 21 набранными очком располагается на второй строчке.

Источник: "Евро-Футбол"

Зенит Краснодар
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