Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
3 - 0 3 0
АхматЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
СпартакЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Ростов
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Арсенал
4 - 2 4 2
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
ЛеганесЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Валенсия1 тайм
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
2 - 3 2 3
ИнтерЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 2 2 2
ШтутгартЗавершен
Фрайбург
0 - 3 0 3
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Майнц
0 - 2 0 2
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
4 - 0 4 0
АугсбургЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Байер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Монако
22:00
МонпельеНе начат

Стрепетов: победа над "Зенитом" открывает "Краснодару" дорогу к чемпионству

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ветеран "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Это очень организованная команда. У нее есть два ярких лидера - Кордоба и Сперцян, и задача "Зенита" - нейтрализовать эту связку. Если это получится, то шансы на победу возрастут. В "Краснодаре" выступают легионеры очень высокого уровня. Шесть побед подряд - это не просто так. Для команды Мусаева это будет репетиция чемпионства. Победа над питерцами открывает к этому дорогу", - сказал Стрепетов.

Встреча двух лидеров чемпионата "Краснодара" и "Зенита" состоится 28 сентября на домашнем стадионе "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, на VAR будут работать Артем Чистяков и Евгений Буланов.

Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые обыгрывали "быков" на их поле 2:1, в Санкт-Петербурге встреча закончилась ничьей 1:1. В текущем сезоне зенитовцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав после девяти игр 23 очка, "Краснодар" с 21 набранными очком располагается на второй строчке.

Источник: "Евро-Футбол"

Алексей Стрепетов Зенит Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится