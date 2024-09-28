"Это очень организованная команда. У нее есть два ярких лидера - Кордоба и Сперцян, и задача "Зенита" - нейтрализовать эту связку. Если это получится, то шансы на победу возрастут. В "Краснодаре" выступают легионеры очень высокого уровня. Шесть побед подряд - это не просто так. Для команды Мусаева это будет репетиция чемпионства. Победа над питерцами открывает к этому дорогу", - сказал Стрепетов.
Встреча двух лидеров чемпионата "Краснодара" и "Зенита" состоится 28 сентября на домашнем стадионе "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, на VAR будут работать Артем Чистяков и Евгений Буланов.
Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые обыгрывали "быков" на их поле 2:1, в Санкт-Петербурге встреча закончилась ничьей 1:1. В текущем сезоне зенитовцы идут на первом месте в таблице РПЛ, набрав после девяти игр 23 очка, "Краснодар" с 21 набранными очком располагается на второй строчке.
Источник: "Евро-Футбол"
Стрепетов: победа над "Зенитом" открывает "Краснодару" дорогу к чемпионству
Ветеран "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"