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Канчельскис: "Зенит" - традиционно фаворит матча, но "Краснодар" может вырвать ничью

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 10-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" - традиционно фаворит матча, но "Краснодар" может вырвать ничью, потому что они играют у себя дома. Уверен, что матч будет интересным - это две команды, которые любят играть в настоящий футбол. Главное, чтобы команды подарили зрителям классную игру, эмоции", - сказал Канчельскис.

Встреча "Краснодара" и "Зенита" состоится 28 сентября на домашней арене "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначили Алексея Сухого, на VAR будут работать Артём Чистяков и Евгений Буланов.

Напомним, в прошлом розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые обыгрывали "Краснодар" в гостях со счетом 2:1, в Санкт-Петербурге встреча завершилась ничьё 1:1. В текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте в таблице, набрав после девяти игр 23 очка, "Краснодар" с 21 набранными баллом находится на второй строчке в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Канчельскис Краснодар Зенит
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