"Зенит" - традиционно фаворит матча, но "Краснодар" может вырвать ничью, потому что они играют у себя дома. Уверен, что матч будет интересным - это две команды, которые любят играть в настоящий футбол. Главное, чтобы команды подарили зрителям классную игру, эмоции", - сказал Канчельскис.
Встреча "Краснодара" и "Зенита" состоится 28 сентября на домашней арене "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначили Алексея Сухого, на VAR будут работать Артём Чистяков и Евгений Буланов.
Напомним, в прошлом розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые обыгрывали "Краснодар" в гостях со счетом 2:1, в Санкт-Петербурге встреча завершилась ничьё 1:1. В текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте в таблице, набрав после девяти игр 23 очка, "Краснодар" с 21 набранными баллом находится на второй строчке в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: "Зенит" - традиционно фаворит матча, но "Краснодар" может вырвать ничью
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 10-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"