Ранее сообщалось, что 47-летний белорусский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера команды из Нижнего Новгорода. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский "Урал", который он возглавлял с августа 2022 года до мая 2024 года.
В настоящее время пост главного тренера "Пари НН" занимает Саша Илич, но в связи с неудовлетворительными результатами высока вероятность его увольнения. После десяти матчей "Пари НН" имеет 10 очков, с которыми занимает двенадцатое место в турнирной таблице.
Источник: руководство "Пари НН" скоро встретится с Виктором Гончаренко
По информации СМИ, руководство нижегородского "Пари НН" скоро встретится с футбольным тренером Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"