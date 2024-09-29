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Нападающий "Ростова" Голенков может не успеть восстановиться к матчу со "Спартаком"

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Форвард "Ростова" Егор Голенков поделился информацией о своем повреждении после матча с "Акроном" в 10-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Ростов"
"Насколько серьезно повреждение? Пока неизвестно. По ощущениям непонятно. Сумею ли восстановиться к матчу со "Спартаком"? Не знаю", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".

Центральный нападающий "Ростова" Егор Голенков получил повреждение в матче против "Акрона" в 10-м туре РПЛ (0:2). Игрок был заменен на 56-й минуте матча.

В следующем туре ростовчане встретятся в гостях со столичным "Спартаком". Игра состоится в Москве в субботу, 5 октября.

В текущем сезоне Голенков принял участие в 14 матчах за "Ростов" и записал в свой актив 5+2 по системе гол плюс пас.

Егор Голенков Ростов Спартак Акрон
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