"Я рад за Дзюбу! Артём нужен Российской Премьер-Лиге, он ещё не сказал своего последнего слова. Мотивированный Дзюба опасен. Он уже приносит пользу "Акрону" и добавил зрелищности нашему чемпионату. Артём в первых матчах показал, что есть ещё порох в пороховницах. Он ещё пошумит", - цитирует Сычева Metaratings.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в 4-х матчах за тольяттинский клуб во всех турнирах. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
После 10-ти сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков. В следующем туре "Акрон" сыграет на своем поле с "Пари НН", который на данный момент занимает 11-е место с 10-ю очками.
Сычев: Дзюба уже приносит пользу "Акрону" и добавил зрелищности нашему чемпионату
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"