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Сычев: Дзюба уже приносит пользу "Акрону" и добавил зрелищности нашему чемпионату

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Я рад за Дзюбу! Артём нужен Российской Премьер-Лиге, он ещё не сказал своего последнего слова. Мотивированный Дзюба опасен. Он уже приносит пользу "Акрону" и добавил зрелищности нашему чемпионату. Артём в первых матчах показал, что есть ещё порох в пороховницах. Он ещё пошумит", - цитирует Сычева Metaratings.

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в 4-х матчах за тольяттинский клуб во всех турнирах. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

После 10-ти сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков. В следующем туре "Акрон" сыграет на своем поле с "Пари НН", который на данный момент занимает 11-е место с 10-ю очками.

Дмитрий Сычев Акрон Артем Дзюба
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