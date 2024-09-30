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Семшов: "Локомотив" смотрится целостнее как команда, показывает более качественный футбол, чем "Спартак"

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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о победе "Локомотива" над "Спартаком" в 10-м туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Было видно, что "Локомотив" полегче и побыстрее, задорнее. Заслуженная победа. Плюс ошибки "Спартака" в обороне, как и до этого с "Динамо", сыграли знаковую роль: Самошников забил два мяча, когда его защитники теряли из виду. "Локомотив" смотрится целостнее как команда, показывает более качественный футбол", - цитирует Семшова "Советский Спорт".

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:1, забитыми мячами отметились: Самошников (дубль), Воробьев и Барко (пенальти).

После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24-мя набранными очками, красно-белые занимают шестое место с 16-ю очками в своем активе.

В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле "Ростов", а "железнодорожники" сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

Игорь Семшов Локомотив Спартак
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