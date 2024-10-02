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Чемпион РПЛ Мацей Рыбус: зимой рассчитываю вернуться в профессиональный футбол

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Польский футболист Мацей Рыбус, недавно подписавший контракт с медийным клубом "10", поделился планами о возобновлении профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Локомотива"
"Зимой рассчитываю вернуться в профессиональный футбол. Не знаю, в РПЛ или в другой чемпионат, но пока принял решение прийти в медийную команду, чтобы просто вернуться в футбол. Мне рассказывали, что уровень Медиалиги повышается. Там играют ребят, с которыми я пересекался в профессиональном футболе. Будет интересно там поиграть", - отметил Рыбус.

Накануне стало известно, что 35-летний защитник Мацей Рыбус подписал контракт с клубом "10" из Медиалиги. Последним профессиональным клубом на данный момент в карьере поляка был казанский "Рубин", куда он перешел в качестве свободного агента. В конце прошлого сезона у футболиста закончился контракт, и он снова оказался без клуба.

Рыбус выступал также за московский "Спартак", но более успешно его карьера сложилась в московском "Локомотиве", за который он играл с 2017 по 2022 год. Вместе с "железнодорожниками" польский защитник стал чемпионом России.

Источник: "РБ Спорт"

Мацей Рыбус
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