"Конечно, мы играем на результат, и тяжело говорить после такого результата. Находить слова оправдания нет смысла. "Зенит" - мастера, и тут не важно, как ты играешь против "Зенита", важно играть правильно. Потому что "Зенит" - это та команда, которая, если ей создаешь еще условия для того, чтобы они лучше выглядели на поле, они обязательно этим воспользуются", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" 2 октября в Санкт-Петербурге в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с "Зенитом" и проиграл с крупным счётом 1:5.
После этого поражения в активе у "Акрона" осталось 8 очков. Тольяттинский клуб после пяти туров занимает второе место в группу D. "Зенит", набрав 13 очков, досрочно стал победителем группы.
В заключительном шестом туре "Акрон" 23 октября на своём поле примет казанский "Рубин", который на данный момент с 6-ю очками занимает третье место в квартете.
"Зенит" - мастера". Тренер "Акрона" Тедеев оценил важность правильной игры против петербургского клуба
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своей команды от петербургского "Зенита" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (1:5).
Фото: ФК "Акрон"