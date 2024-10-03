Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

"Зенит" - мастера". Тренер "Акрона" Тедеев оценил важность правильной игры против петербургского клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своей команды от петербургского "Зенита" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (1:5).
Фото: ФК "Акрон"
"Конечно, мы играем на результат, и тяжело говорить после такого результата. Находить слова оправдания нет смысла. "Зенит" - мастера, и тут не важно, как ты играешь против "Зенита", важно играть правильно. Потому что "Зенит" - это та команда, которая, если ей создаешь еще условия для того, чтобы они лучше выглядели на поле, они обязательно этим воспользуются", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" 2 октября в Санкт-Петербурге в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с "Зенитом" и проиграл с крупным счётом 1:5.

После этого поражения в активе у "Акрона" осталось 8 очков. Тольяттинский клуб после пяти туров занимает второе место в группу D. "Зенит", набрав 13 очков, досрочно стал победителем группы.

В заключительном шестом туре "Акрон" 23 октября на своём поле примет казанский "Рубин", который на данный момент с 6-ю очками занимает третье место в квартете.

Акрон Зенит Кубок России Заурбек Тедеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится