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"Сейчас растерян и находится в поиске". Кавазашвили оценил Карпина как тренера ниже, чем Станковича

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о тренерах московского "Спартака" Деяне Станковиче и "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
"Не стоит делать каких-то сравнений. Это абсолютно две разные команды и два разных тренера по своей значимости. Станкович, конечно, намного выше, чем Карпин. Бесспорно. В процессе матчей всегда будет побеждать та команда, которая больше, солидно и коллективно будет действовать. Карпин сейчас находится в поиске. Даже проигрыш "Химкам" в Кубке говорит о том, что Валерий Георгиевич сейчас очень растерян", - приводит слова Кавазашвили "Советский спорт".

По итогам 5-го тура группового этапа московский "Спартак" и "Ростов" составили первую четвертьфинальную пару Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Главным тренером "Спартака" с этого сезона является Деян Станкович, который ранее работал в сербской "Црвена Звезде", итальянской "Сампдории", венгерском "Ференцвароше".

Главным тренером "Ростова" с декабря 2017 года (за исключением периода с августа 2021 года до марта 2022 года) является Валерий Карпин. При нём наивысшим достижением клуба стало 4-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Кроме того, с июля 2021 года специалист возглавляет сборную России по футболу.

Анзор Кавазашвили Валерий Карпин Ростов Спартак Деян Станкович
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