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Защитник "Зенита" Горшков: не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги

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Защитник "Зенита" Юрий Горшков высказался о предстоящем тренировочном сборе национальной команды России.
Фото: официальный сайт РФС
"Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими. Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. У них всё-таки своё пространство. Тем более, если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная — в своей", - заявил Горшков.

На октябрь запланирован тренировочный сбор национальной сборной России. Защитник "Зенита" Юрий Горшков был включен в расширенный список команды главным тренером Валерием Карпиным. Ранее сообщалось, что сбор может быть отменен, если РФС не сможет найти для национальной команды соперника.

Матч между сборными России и Медиалиги не состоится. Об отказе РФС от подобного матча сообщил президент медиафутбольного клуба "БроукБойз" Дмитрий Егоров.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Юрий Горшков Сборная России Медиалига
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