"Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими. Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. У них всё-таки своё пространство. Тем более, если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная — в своей", - заявил Горшков.
На октябрь запланирован тренировочный сбор национальной сборной России. Защитник "Зенита" Юрий Горшков был включен в расширенный список команды главным тренером Валерием Карпиным. Ранее сообщалось, что сбор может быть отменен, если РФС не сможет найти для национальной команды соперника.
Матч между сборными России и Медиалиги не состоится. Об отказе РФС от подобного матча сообщил президент медиафутбольного клуба "БроукБойз" Дмитрий Егоров.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Зенита" Горшков: не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги
Защитник "Зенита" Юрий Горшков высказался о предстоящем тренировочном сборе национальной команды России.
Фото: официальный сайт РФС