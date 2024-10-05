- "Ростов" не может обыграть "Спартак" с 2022 года, пора прервать эту серию. Готовились к "Спартаку", ведь игра через два дня после Кубка. Уже все мысли были о "Спартаке", - цитирует защитника донской команды "Чемпионат".
21-летний Лангович играет за "Ростов" с 2021 года. На его счету 94 матча за клуб, в которых он записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач на партнеров.
В текущем сезоне Лангович выходил на поле во всех десяти матчах "Ростова". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 млн евро.
"Ростов" имеет в своем активе 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 16 баллами располагается на шестой строчке.
Защитник "Ростова" Лангович: не можем обыграть "Спартак" с 2022 года, пора прервать эту серию
Защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался перед встречей 11-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Ростов"