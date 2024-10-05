"В последнее время в РПЛ слишком много Абаскалей - нужно дать дорогу своим тренерам. Я реально не могу понять, чем Юран, Игнашевич и другие наши ребята хуже никому не известных иностранцев? Дайте лучше им шанс и время, а не приглашайте сначала одного иностранца, потом на его место другого. Это бред", - заявил Пономарев.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 год, под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. По ходу прошлого сезона руководство московского клуба решило уволить испанца до окончания действия контракта. Абаскаль вернулся в Испанию, где стал тренером вылетевшей из Ла Лиги "Гранады", но и там дела у него пошли - через 2,5 месяца Гильермо уволили.
В сентябре Абаскаля видели на стадионе во время дерби "Спартака" и "Динамо", в СМИ писали, что испанский специалист прилетел в Россию, чтобы возглавить клуб в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: в последнее время в РПЛ слишком много Абаскалей - нужно дать дорогу своим тренерам
Бывший защитник ЦСКА Владимир Понамарев высказался о иностранных тренерах в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"