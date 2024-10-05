"Конечно, мы имеем планы. Чуть позже объявим, надо дождаться, не сегодня. К началу паузы на сборные будет новый специалист? Да", цитирует Мелика-Гусейнова "СЭ".
В субботу, 5 октября, после ничьи в матче 11-го тура РПЛ "Акрон" - "Пари НН" (2:2), было объявлено об отставке с поста главного тренера нижегородской команды Саши Илича. Специалист возглавлял клуб с начала мая этого года, сменив на этом посту Сергея Юрана. Контракт серба был рассчитан на полтора года.
В "Пари НН" рассказали, когда у команды будет новый главный тренер
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, когда клуб назначит нового главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"