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Зенит
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
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Спартак
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Ростов2 тайм

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МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 3 3 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Тюмень
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Английская премьер-лига

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Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Вест Хэм
4 - 1 4 1
ИпсвичЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Лестер
1 - 0 1 0
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
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ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм

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Эспаньол
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МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
Осасуна2 тайм
Вальядолид
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Сельта1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Удинезе
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
Дженоа2 тайм
Интер
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Унион
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

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Сент-Этьен
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
Ренн
22:00
МонакоНе начат

В "Пари НН" рассказали, когда у команды будет новый главный тренер

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Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, когда клуб назначит нового главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"
"Конечно, мы имеем планы. Чуть позже объявим, надо дождаться, не сегодня. К началу паузы на сборные будет новый специалист? Да", цитирует Мелика-Гусейнова "СЭ".

В субботу, 5 октября, после ничьи в матче 11-го тура РПЛ "Акрон" - "Пари НН" (2:2), было объявлено об отставке с поста главного тренера нижегородской команды Саши Илича. Специалист возглавлял клуб с начала мая этого года, сменив на этом посту Сергея Юрана. Контракт серба был рассчитан на полтора года.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Саша Илич
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