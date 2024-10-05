- Для меня пенальти в ворота "Оренбурга" не было. Это игровой эпизод исходя из всех трактовок. Как такие пенальти можно давать? Слишком легковесный, это все-таки футбол, контактный вид спорта.
Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Оренбургом". Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Победный гол был забит на 61-й минуте с пенальти.
"Зенит" набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Оренбуржцы не выигрывают с первого тура.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов: пенальти в ворота "Оренбурга" не было
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти "Зенита" в ворота "Оренбурга" в матче 11-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Оренбург"