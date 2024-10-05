"Можно сказать, что равная игра. Нас наказали за ошибки... До первого гола мы лучше играли и больше заслуживали забить. Против "Спартака" особенно ошибаться нельзя", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
В субботу, 5 октября, состоялся матч 11-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский "Спартак" принимал на своем поле "Ростов". Встреча завершилась крупной победой красно-белых со счетом 3:0. Это поражение стало для команды Валерия Карпина третьим в четырех последних играх чемпионата России и вторым подряд.
Карпин - о 3:0 от "Спартака": равная игра. Нас наказали за ошибки
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал крупное поражение от "Спартака" в 11-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Ростов"