В первом тайме мы ошибались в обороне. "Спартак" воспользовался нашими ошибками и забил три мяча. Ноль забитых мячей в четырёх матчах РПЛ значит, что мы делаем что-то неправильно. Неправильно действуем в атаке — из-за этого не забиваем. Моменты есть, где-то хромает реализация.
Но это футбол. Надо это исправлять. Нужно забивать свои моменты. Меньше давать создавать сопернику. Могли в матче со "Спартаком" забивать. Но результат такой, какой есть", - цитирует Сутормина "Чемпионат".
Вчера, 5-го октября, "Ростов" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата России, забитыми мячами отметились Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров. Южане на протяжении четырех матчей не могут отличиться забитым голом - это повторение худшей серии при Валерии Карпине.
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12-ю набранными очками, красно-белые занимают 5-е место и имеют на семь очков в своем активе больше.
Напомним, что южане досрочно вышли в плей-офф Кубка России, заняв вторую строчку в группе с московским "Локомотивом", подмосковными "Химками" и "Оренбургом". В плей-офф Пути РПЛ команда Валерия Карпина сыграет с московским "Спартаком", который занял первое место в квартете с московским и махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов".
Полузащитник "Ростова" Сутормин: могли в матче со "Спартаком" забивать. Но результат такой, какой есть
Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин высказался о матче 11-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:3).
Фото: "Чемпионат"