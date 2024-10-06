"Ростов" начал здорово сезон, команда выглядела агрессивно и выстроено, но потом всё сломалось. Может, на форму команды повлияли несвершившиеся трансферы. Слишком много шума было вокруг Глебова, Голенкова и Осипенко. Я в августе в шутку сказал, что Глебов перешёл в "Спартак". Осипенко собрался в "Краснодар", и Голенков в ЦСКА. Это как-то дёрнуло футболистов и всю команду. Эти игроки хотели попасть в большие клубы. Просто так ничего в футболе не бывает", - заявил Шикунов.
В летнее трансферное окно защитник "Ростова" Максим Осипенко мог перейти в "Краснодар". СМИ также связывали опорного полузащитника команды Данила Глебова с возможным трансфером в московский "Спартак", а к форварду Егору Голенкову проявлял интерес ЦСКА. После 11-ти стартовых туров чемпионата России "Ростов" занимает в турнирной таблице РПЛ 9-е место.
Подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков в 11-ти матчах. В текущем туре "Ростов" крупно уступил на выезде московскому "Спартаку". В 12-м туре "Ростов" сыграет в Нижнем Новгороде с "Пари НН". Матч состоится в воскресенье, 20-го октября.
Источник: "Чемпионат"
Шикунов: на форму "Ростова" повлияли несвершившиеся трансферы. Глебов, Голенков и Осипенко хотели уйти
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о трудном старте сезона для "Ростова".
Фото: официальный сайт "Ростова"